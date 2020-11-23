طارق الخولى لـ تحيا مصر: أردوغان ارتكب جرائم حرب.. وتركيا من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" تركيا أصبحت واحدة من الدول التى تتصدر انتهاكات حقوق الإنسان، على مدار السنوات القليلة الماضية".
وتابع:" الحقيقة منذ الإنقلاب المزعوم، وهناك عصف بحقوق الإنسان فى الداخل التركى، بشكل لا يمكن وصفه إلا بكونه حالة من الجنون، سواء بحجم الاعتقالات التى طالت القضاة وعدد من البرلمانيين والعسكريين، فى كل مؤسسات الدولة التركية".
وأضاف الخولى، لم يتوانى أردوغان عن اعتقال أى شخص معارض تحت مزاعم التبعية لفتح الله جولن، بالإضافة إلى وفاة العديد من المساجين نتيجة التعذيب.
واستكمل، الحال الذى وصل إليه الداخل التركى من الانتهاء والاعتداء، والعصف بالدستور والقانون هى غير مسبوقة، وأردوغان يريد أن يحكم سيطرته على الأمور عن طريق خلق مليشيات موازية للقوات النظامية من الجيش والشرطة، حتى يستطيع أن يحكم قبضته فى ظل ازدياد المعارضة تجاهه، وفى ظل التوتر الشديد الانهيار الاقتصادى، الذى تشهده تركيا الآن.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الوضع الخارجى لا يختلف عن الداخل، وقال:" لقد ارتكب أردوغان جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى الدول التى تدخل فيها عسكريًا بشكل مباشر فى المنطقة، أو عن طريق الجماعات المرتزقة، التى ترسلهم تركيا شرقًا وغربًا فى المنطقة من أجل توسعة النفوذ، وتحقيق أهداف سياسية على الأرض عن طريق التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التدخل المباشر فى بلدان المنطقة، بما يشكل عصف بالقانون الدولى وانتهاك صارخ له.
والحقيقة منذ الإنقلاب المزعوم هناك عصف، بحقوق الإنسان فى الداخل التركى، بشكل لا يمكن وصفه إلا بكونه حالة من الجنون فى ممارساته سواء بحجم الاعتقالات، التى وصل لها ما بين قضاة وبرلمانيين وعسكريين، وفى كل مؤسسات الدولة التركية، ولم يتوانى أردوغان عن أعتقال أى شخص معارض تحت مزاعم، التبعية لفتح الله جولن.
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