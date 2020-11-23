انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. قصة جديدة تشعل السوشيال ميديا

دينا الشربيني تصدرت موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تردد العديد من الأنباء حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب مؤخرًا، بعدما نشب بينهما خلاف قوي.

قصة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني



انتشرت قصة خلافهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما كشف أحد المقربين لهما عن مشاجرتهما سويًا في أحد الأماكن الساحلية، ليتطور الخلاف بين الطرفين ليأخذ كلًا منهم جانب منفردًا عن الآخر.

تحيا مصر رصد عدد من التعليقات التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط الكثير من المغردين بين سن الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، وأنه سبب انفصالهما.

كما استخدم العديد الكوميكس وتركيب بعض كلمات أغانيه للتناسب مع شائعات انفصالهما ومنها: "أدام مرايتها عادي تطلق في ساعتها".

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الجدير بالذكر، أن الفنانة دينا الشربيني تواصل متابعة عمرو دياب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك عمرو دياب، إلا أنه لن يعلق أيًا منهم على أنباء انفصالهما.