وزارة الشباب تطلق برنامجا تدريبيا لصقل مهارات أبناء المحافظات الحدودية

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة، البرنامج التدريبى لصقل المهارات البشرية والتكنولوجية لأبناء المحافظات الحدودية، وذلك فى إطار تنفيذها لمبادرة "طور وغير" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر.





وبحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، يتضمن البرنامج الذى تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب 6 محافظات: "أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، ومطروح"، ويستمر البرنامج خلال شهرى ديسمبر من العام الجارى ويناير المقبل.

ويتضمن التدريب عددا من المهارات الحياتية، منها التسويق الشخصى، صناعة القادة، التكيف والتميز فى بيئة العمل وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى مهارات تكنولوجية تشمل التدريب على أحدث إصدارات ويندوز 10 والخصائص الحديثة وتطبيقات أوفيس 2019 "one drive".

ويستهدف البرنامج تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب، لا سيما من أبناء المحافظات الحدودية، والسعى لتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية والتكنولوجية من خلال مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج التدريبية، والمقدمة "أون لاين" من خلال تطبيق Ms Teams مع الحصول على شهادات معتمدة فى نهاية البرنامج التدريبى.