العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تلتقى وفدا يترأسه وزير النقل الفرنسى

جدة - نرمين السيد - استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الإثنين، وفدا فرنسيا يترأسه وزير النقل الفرنسى، جان باتيست، وسفير فرنسا بالقاهرة، أندريه باران، وممثلى 12 شركة فرنسية بغرض التعرف على المشروع، وبحث الفرص الاستثمارية.





ووفق بيان رسمى، تضمنت الزيارة لقاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أركان حرب أحمد زكى عابدين، تم فيها توضيح للمشروع والأهداف التى يحققها للدولة، وأهم ما تم إنجازه حتى الآن، أعقب ذلك تنفيذ زيارة ميدانية لموقع العاصمة الإدارية تم خلالها توضيح حجم الأعمال التى تمت بالمشروع. أضاف: "تم زيارة منطقة الاعمال المركزية التى تحوى 20 برجا، منهم البرج الاعلى فى إفريقيا بـ387 مترا، وزيارة البرلمان الجديد ومبنى مجلس الوزراء ومبانى الحى الحكومى، هذا وقد ابدى الوزير الفرنسى إعجابه بما تم من أعمال فى كامل مشاريع العاصمة الإدارية، خاصة فى تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع".

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