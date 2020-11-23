أبوشقة يخاطب وزير الأوقاف لتحويل منزل النحاس باشا لمركز ثقافى وطنى

جدة - نرمين السيد - عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، اجتماعًا لبحث الإجراءات اللازمة لتأجير منزل الزعيم مصطفى باشا النحاس من الدولة وتحويله إلى مركز ثقافى وطنى.





ووفق بيان رسمى، حضر الاجتماع النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفى عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى طارق تهامى، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد.

وأجرى رئيس حزب الوفد خلال الاجتماع اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الذى رحب ووعد ببحث المسألة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة فى أقرب وقت، خاصة أن لبيت الزعيم مصطفى باشا النحاس قيمة تاريخية ومكانة كبيرة فى قلوب الوفديين وقلوب المصريين جميعًا.

وأشار إلى أنه تم إرسال خطاب رسمى بهذا المعنى إلى وزير الأوقاف، حيث تضمن الخطاب طلبًا بتأجير منزل مصطفى باشا النحاس فى مدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، وتحديد القيمة الإيجارية تحديدًا رمزيًا، نظرًا لما له من تاريخ كزعيم وطنى أدى دوره الوطنى فى خدمة الوطن على أكمل وجه، خلال حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يرى أن يكون هذا المكان بيتًا من بيوت الأمة تقديرًا للمصريين والوفديين وتذكيرًا بنضال هذا الزعيم فى فترة تاريخية عصيبة من تاريخ مصر، فكان نضاله ضد المستعمر وضد القصر، حيث كان يُشار إليه بالبنان ، ويبث روح الوطنية فى قلوب الأجيال، وتعليمهم المفهوم الحقيقى للكفاح من أجل الوطن وإرساء روح الإرادة والحفاظ على الاستقلال الوطنى.

وأضاف رئيس الوفد أنه ترسيخًا لهذه الفكرة، فقد تم التواصل مع وزير الأوقاف، على أن يتم التواصل مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة الحزب، باعتباره موقعًا تاريخيًا.

وكان النائب فؤاد بدراوى، بحث مع رئيس هيئة الأوقاف الإجراءات اللازمة لتأجير المنزل.