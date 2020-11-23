الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد غدا.. والطقس في القاهرة معتدل.. والعظمى 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد.

كما توقع الخبر أن تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد، ويكون هناك سقوط أمطار على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية) ما بين الخفيفة إلى المتوسطة (30% تقريبا).

أما (الإسكندرية - السلوم - رشيد - بلطيم) تتعرض لأمطار متوسطة، فيما تتعرض مناطق (الضبعة - مطروح - سيدى عبدالرحمن) لأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن حالة البحر المتوسط قالوا "تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ستشهد البلاد موجة جديده من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد سقوط أمطار ما بين الغزيرة الرعدية والمتوسطة، يصاحبها نشاط للرياح، وتأتي توزيعة خريطة الأمطار يوم الأربعاء، كالتالي:

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا: علي بعض مناطق السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانا علي مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- أمطار خفيفة إلي متوسطة علي شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح علي السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى والصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 23 15

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور23 15

بلطيم23 15

مطروح20 15

السلوم20 14

سيوة22 11

بورسعيد23 16

دمياط23 16

الزقازيق24 14

المنصورة23 14

الإسماعيلية25 14

السويس24 14

العريش24 14

رفح2314

رأس سدر25 15

نخل22 08

نويبع26 18

طابا25 16

كاترين 21 06

الطور26 15

شرم الشيخ28 19

الغردقة27 17

مرسى علم27 18

الفيوم24 11

بنى سويف24 11

المنيا25 11

أسيوط25 12

سوهاج25 12

قنا26 13

الأقصر27 12

أسوان28 14

إدفو28 14

أبوسمبل27 13

الوادى الجديد26 10

شلاتين28 18

أبورماد27 17

حلايب26 19

رأس حدربة25 17