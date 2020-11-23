“لا تتهاونوا” رئيس الوزراء يصدر توجيهات جديدة اليوم لجميع لمحافظين بشأن فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - تراس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مجلس المحافظين، وأصدر مدبولي توجيهاته لجميع المحافظين بالمتابعة المستمرة والإضطلاع على مدى جاهزية جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وخاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء يصدر توجيهات جديدة للمحافظين بشأن فيروس كورونا

كما وجه مدبولي بالتأكد من توفر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكول علاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة وتوافره بالصيدليات الخاصة، وضرورة المتابعات الدورية والميدانية وإجراء حملات على الصيدليات، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، وذلك من أجل مواجهة المستحضرات والأدوية المغشوشة والغير صالحة للإستخدام.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية من أجل التصدى للفيروس وموجة ثانية محتملة لكورونا في ظل تزايد الإصابات، وقال مدبولي ما نصه “لا تتهاونوا في تطبيق الإجراءات الإحترازية”، كما وجه بمراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة في جميع المحافظات، وذلك لتلقى استفسارات وطلبات المواطنين والمصابين بكورونا.

ومن جهة أخرى أكد مستشار الرئيس السيسي للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه يوجد سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر الآن في مصر، وأضاف أن هذه السلالة لها خصائص غير موجودة في سلالات سابقة، ومن أسباب خطورتها أنها سريعة الإنتشار، والشخص المصاب ينقل العدوى لعدد كبير، كما أن فترة حضانة هذه السلالة طويلة.