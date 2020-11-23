انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد طقس بارد وغير مستقر مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية لمدة 72 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2020، حيث يتوقع أن تتعرض البلاد لموجه جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية على المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وسوف نتناول خلال السطور التالية البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2020.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2020:-

يتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، موجه جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ تلك الموجة بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، ويمكن معرفة حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار خلال تلك الفترة من البيان التالي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية كافة المسئولين بالمحافظات التي ستشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية باتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على عدد كبير من محافظات الجمهورية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2020.