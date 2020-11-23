صور.. أندريه زكى: الدين يمثل قدسية عند المصريين وخط أحمر لا يتخطاه أحد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الثانى، اليوم الإثنين، ضمن مبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمبادرة من وزارة الأوقاف، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والدكتورة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس الطرق الصوفية، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى للمفتي، والدكتور سامح فوزى، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وخلال اللقاء وجه زكى، الشكر لوزير الأوقاف، لرعايته وتنظيمه لهذه السلسلة من اللقاءات، ووزير الشباب على المجهود المتميز فى التعامل مع قضايا شباب مصر وبناء اللحمة الوطنية، وفضيلة المفتى الذى يضطلع بدور هام فى دعم العيش المشترك، والأنبا إرميا الذى يساهم بفاعلية فى بناء جسور التآخى فى مصر.

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى أن ما نراه اليوم فى أماكن عديدة فى العالم يمثل نموذجًا للحرية المنفلتة، التى لا تراعى مقدسات الآخر، ولا تحترم حريات الآخرين فى العبادة والاعتقاد، مشددًا على أن ما نراه يوميًّا على وسائل التواصل الاجتماعى يظهر لنا عمق الاحتياج للتواصل مع الشباب المصرى، بهدف تعميق ثوابت احترام الدين وقدسية العقيدة والتعايش المشترك مع الآخر المختلف.

وأضاف أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها دور كبير فى تنمية الوعى لدى الشباب بالدين ومقدساته، وخصوصًا وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة، موضحًا أن مع بدايات القرن الحادى والعشرين بدأ يظهر الدور المحورى الذى تستطيع وسائل التواصل الاجتماعى أن تلعبه من خلال مجالات عديدة، مضيفًا: "نحن فى حاجة ماسة لفهم التفاعل بين الدين ووسائل التواصل الاجتماعى أو كما يسميها البعض الإعلام الجديد أو الميديا الجديد، فالظاهرة جديدة لكنها تتطور بسرعة كبيرة"، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت لها قوة وقدرة غير محدودة على التأثير فى ثقافة الأفراد، خصوصًا الشباب وسلوكياتهم، واستطاعت خلق جيل جديد قادر على القراءة والتحليل.

وشدد زكى، على أهمية دور المؤسسات الدينية، سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء أو الكنائس بمختلف طوائفها، مؤكدًا أن هذا الدور يستدعى تنشيط دورها فى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر ومواجهة التطرف الدينى، مصيفًا: "يجب أن نقدم كقيادات دينية نموذجًا للأجيال الناشئة حول كيفية إجراء الحوار فى إطار من الاحترام للمقدسات الدينية".

واختم كلمته بالتأكيد على أن التعامل مع الانفتاح فى الواقع الافتراضى يجب أن ينطلق من تغذية فكر الاحترام للآخر داخل الشباب وأن يؤسس لقدسية الدين دون الترهيب منه ولكن دون الاستهانة به بأى شكل من الأشكال.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى كلمته، إن احترام العلم لا ينبع من كونه قطعة قماش، ولكن لأنه يمثل رمزًا للدولة ورمزًا للقوة والاعتزاز، مؤكدًا أن الولاء للدولة ولاء وطنى وإنسانى للقيم والإنسانية، مضيفًا: "لا نريد أن نلتفت لتقسيم دينى كأغلبية وأقلية وإنما ولاء يرسخ للحق الوطنى للجميع، والدولة تعنى الأمان، وأن الإنسان بدون دولة لا أمان له وإنما فى ظل دولة المواطنة القوية يكون الكيان للفرد هو الأولوية".

وأضاف جمعة: "قد تجد صراعًا دينيا بين أتباع الدين الواحد وتجد استيعابًا واحترامًا كبيرًا بينهم على أساس التنوع العرقى والقبلى على سبيل المثال، متابعًا: "نريد أن نطبق تعميق المواطنة فى وجدان الجميع وتحولها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعب".

فى حين قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، إن الوزارة لديها تحديات كبيرة وأن استراتيجيتها مرتبطة بالتنمية ورياضة البطولة، مشيرًا إلى تدخل الوزارة فى حل الخلافات والتعصبات الرياضية لخلق تجانس فى المجتمع إلى جانب دور مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة تعقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه تم إطلاق مبادرة "تصدوا معنا" ومبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، لا سيما وأن الرياضة تعتبر أسرع وسيلة للتأثير والتناول والتداول الإعلامى داخل المجتمع المصرى.

وعن مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" قال صبحى، إن المبادرة مستمرة لمدة عام كامل بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستبدأ التنفيذ فعليا من مباراة القمة القادمة بين الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ومن جهته قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن القرآن الكريم أكد على قيمة المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين، وهى صورة حقيقية طبقها الإسلام فى جميع العصور بجانب التأكيد على إرساء مبدأ التعايش واحترام الآخر على الرغم من أى دعوات للصراع والخلافات، مضيفًا: "نحن فى مصر نعيش نموذجًا متكاملًا بين جميع شرائح الشعب المصرى، وهذا قائم على ثلاثة محاور النسق المجتمعى وتماسكه، والفتاوى وحرصها على الحفاظ على السلام المجتمعى، والالتزام بالتشريعات التى تؤمن قيم التعايش".

وشدد الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، فى كلمته على أن الاحترام هو سر رقى المجتمعات وسموها، وهو أساس العلاقات بين البشر جميعًا فبدون الاحترام لا توجد علاقة بشرية سوية، مؤكدًا أن الله خلقنا جميعًا وفى داخلنا المشاعر الإنسانية الراقية تجاه جميع البشر، مضيفًا: "احترام كل منا للآخر هو احترام لعمل الله وخليقته بغض النظر عن الاختلاف معهم، وأن جميع الأديان السماوية اهتمت باحترام الإنسان وذلك لأن هذه القيمة هى التى تجعل للإنسان قدرًا فى المجتمع، وهى من تساعده على تقوية علاقته بالآخرين من حوله وهو ما يؤدى إلى نشر الحب وتقدم المجتمع وتطوره".

وقالت النائبة فيبى جرجس وكيل مجلس الشيوخ، إن الجميع يعى أهمية التعايش وقيمته، لافتة إلى أهمية التنوع الثقافى الذى يؤكد على احترام الآخر، وهو ما دفع بعض المجتمعات على تغيير عدد من قوانينها لاستيعاب الآخرين المتواجدين فى هذه الدول، مضيفة: "التعايش بين أصحاب الديانات وكذلك التعايش بين الجنسين فلا نجد من يرفض أن تقوده امرأة، وكذلك التعايش أيضًا مع ذوى الهمم، وبين جميع المستويات الاجتماعية فى المجتمع".

ووجه على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر لجميع المشاركين بالندوة وأكد أن الشعب المصرى رفض جميع محاولات والدعوات من أعداء مصر لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب.

وأشار إلى أن شعب مصر على يقين أن كل المشروعات التى تنفذها الدولة حاليًا تستهدف صالح المصريين، وستظل مصر قوية بالجميع.