عاجل.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع منتجات بترولية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التى تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذلك استقرار امدادات الطاقة.

وجددت مصر التأكيد على تضامنها، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها فى مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفى سبيل التصدى لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.