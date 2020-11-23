تنسيقية الأحزاب: انتظام التصويت وسط الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية

جدة - نرمين السيد - تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من خلال متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 بالمحافظات الـ13 التى تجرى بها جولة الإعادة.





ورصدت الغرفة، بحسب بيان لها، مساء الإثنين، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، وطبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتم رصد بعض المخالفات والتى كانت جميعها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين فى بعض الدوائر للصمت الانتخابى خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التى طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين على عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة حافظت على الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابى وجميع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية. وأغلقت اللجان، فى موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثانى لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى.

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