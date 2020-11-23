جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم، فى احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بذكرى شهدائها المعروفة بالإبادة الأرمينية، والذى أقيم بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهداء الإبادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.