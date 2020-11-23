دير مارمينا بمريوط يحتفل بعيد شفيعه

جدة - نرمين السيد - واقتصرت الصلوات على الآباء رهبان الدير، ولم يسمح بمشاركة الشعب، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث إن الدير كان يشهد فى عيد شفيعه كل عام حضورًا شعبيا كبيرا.

وصلى صلوات العشية الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والأنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة، وقاما بتطييب رفات الشهيد مارمينا.