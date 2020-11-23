- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - واقتصرت الصلوات على الآباء رهبان الدير، ولم يسمح بمشاركة الشعب، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث إن الدير كان يشهد فى عيد شفيعه كل عام حضورًا شعبيا كبيرا.
وصلى صلوات العشية الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والأنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة، وقاما بتطييب رفات الشهيد مارمينا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير مارمينا بمريوط يحتفل بعيد شفيعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.