جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان رسمى، لـ أسقف كنائس شبرا الشمالية: "قررنا تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهرى ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور فى مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها".
وأوضح البيان أن القرار، جاء بعد الإعلان عن الدخول فى الموجة الثانية من وباء كورونا، ولفت إلى أن التأثر بهذه الموجة ظاهر فى ازدياد الإصابات، ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية، علاوة على الكثير من "شعبنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنائس شبرا الشمالية توقف مدارس الأحد بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.