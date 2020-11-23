كنائس شبرا الشمالية توقف مدارس الأحد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان رسمى، لـ أسقف كنائس شبرا الشمالية: "قررنا تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهرى ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور فى مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها".

وأوضح البيان أن القرار، جاء بعد الإعلان عن الدخول فى الموجة الثانية من وباء كورونا، ولفت إلى أن التأثر بهذه الموجة ظاهر فى ازدياد الإصابات، ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية، علاوة على الكثير من "شعبنا".