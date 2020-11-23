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كنائس شبرا الشمالية توقف مدارس الأحد بسبب كورونا

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مينا أشرف 2020-11-23 22:09 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان رسمى، لـ أسقف كنائس شبرا الشمالية: "قررنا تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهرى ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور فى مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها".

وأوضح البيان أن القرار، جاء بعد الإعلان عن الدخول فى الموجة الثانية من وباء كورونا، ولفت إلى أن التأثر بهذه الموجة ظاهر فى ازدياد الإصابات، ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية، علاوة على الكثير من "شعبنا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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