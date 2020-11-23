صالح جمعة يتحدث عن إصابته بكورونا: «سيأخذ الجميع نصيبه من الدنيا»

حالة من القلق انتابت محبي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعدما أكدت زوجته مؤخرًا أنه مريض للغاية، وذلك منذ الكشف عن إيجابية مسحته، قبل أيام من نهائي القرن، ومواجهة الأهلي والزمالك بالمبارة المرتقبة في نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

صالح جمعة ومن خلال استوري عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قال: «سيأخذ الجميع نصيبه من الدنيا، سعادة أو حزن لن يفوتك شيء كتبه الله لك، أو عليك.. فارضى بالقدر وقل الحمد لله».

صالح جمعة من العزل الصحي

وكانت كشفت بسنت عبد الحميد، زوجة لاعب النادى الأهلى، صالح جمعة، فى وقت سابق من اليوم عن تدهور الحالة الصحية للاعب بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أكدت زوجة لاعب وسط الفريق الأحمر، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصى على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، أنه مريض للغاية منذ إصابته بالفيروس.

وردت على عدد من التعليقات ممن استفسرت عما إذا كانوا عادوا لبعضهم أم لا بقولها: «أظن دا مش وقتو انكو تدخلوا وتكلمونى وتسألونى هو أنتى وجوزك رجعتوا لبعض أيوة رجعنا لبعض من بدرى وهو طلع بنفسه فى مكالمة مع كابتن شوبير وقت الحادثة، وقال كده»، كما وضعت صورة لها من وقت الحادثة لتؤكد على عودتهما لبعض منذ فترة طويلة، وليس الآن فقط، مطالبة الجميع بالدعاء له.

من ناحية أخرى، حرص عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، على دعم ومساندة شقيقه صالح جمعة لاعب فريق الأهلى فى الأزمة التى يمر بها بعد إصابته بفيروس كورونا بنشر صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام لشقيقه وهو يجلس على السرير، وأرفق مع الصورة دعاء للاعب الأهلى، «اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته. اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين????».