نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ أسيوط يتفقد بعض مقار لجان انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى جولة الاعادة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير جولة الاعادة من عملية انتخابات مجلس النواب 2020 فى اليوم الاول لها والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والامان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها ورافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط وايمن محروس رئيس حى شرق ومحمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة بدر التجريبية للغات ومدرسة الفاروق الرسمية لغات ومدرسة اسيوط الرسمية المتميزة بحى شرق كما تفقد لجان معهد أسيوط الابتدائى الازهرى بحى غرب وسط اقبال من المواطنين وكبار السن والتقى ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كافة إجراءات التعقيم والاجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وتوفر الشرطة النسائية على مداخل اللجان كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الاجراءات الامنية لكافة اللجان وسط تأمين من قوات الشرطة وتواجد لافراد الاطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم وكواشف الحرارة على المواطنين.

كما راجع المحافظ جميع الاجراءات الاحترازية والامنية باللجان والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطنى فى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 كما وجه الشكر لرجال الشرطة وبخاصة الشرطة النسائية ومسئولى قسم حقوق الانسان بمديرية الامن لتواجدهم ودورهم فى جميع اللجان ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتأكد من توافر كافة المستلزمات وادوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم فضلا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين واماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكبار السن فى عملية التصويت فى العرس الديمقراطى للاستحقاق الدستورى لمجلس النواب،معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى لانتخابات مجلس النواب 2020 فى المرحلة الاولى لها.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل.