أمن القاهرة يضبط أبطال فيديو الإتجار بالمخدرات خلف عقار في زهراء مدينة نصر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

تمكنت مباحث القاهرة من تحديد وضبط المتهمين وهم ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم، كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط (عاطل) وبحوزته 2000 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.