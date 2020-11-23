انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية| منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار غزيرة بدايةً من الأربعاء والحكومة ترفع درجة الإستعداد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من حالة جديدة من عدم الإستقرار تضرب البلاد خلال الساعات القادمة وبدايةً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى تقلبات في حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد.

الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأربعاء

ولذا أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توجيهاته لجميع المحافظين خلال اجتماع اليوم، برفع درجة الإستعداد لحالة عدم الإستقرار التي تضرب البلاد يوم الأربعاء المقبل 25 نوفمبر وتستمر لمدة 72 ساعة، وذلك بعد تحذير الأرصاد، وأشار مدبولي إلى وجود تغيرات مناخية أدت إلى تساقط أمطار غزيرة شاهدناها خلال الأيام الماضية في الإسكندرية والمنصورة وغيرها، وأضاف أنه بالرغم من غزارة كمية الأمطار إلا أنه وخلال ساعات تم سحب المياه من الشوارع لتسيير حركة المواطنين وحركة المرور.

وكشفت الأرصاد الجوية أماكن وخريطة تساقط الأمطار بدايةً من يوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

أمطار يوم الأربعاء 25 نوفمبر

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح”، ومحافظات الوجه البحري “الغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية”، كما تكون الأمطار متوسطة على شمال الصعيد “الفيوم وبني سويف والمنيا”، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار الخميس 26 نوفمبر

هي نفس أماكن تساقط الأمطار يوم الأربعاء، باستثناء شمال الصعيد تنعدم فرص تساقط الأمطار.

أمطار الجمعة 27 نوفمبر

ووفق بيان هيئة الأرصاد، تكون الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة بالوجه البحري.