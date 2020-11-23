أم خميس أكبر معمرة في أسوان تدلي بصوتها رغم بلوغها 111 سنة

لم يمنعها التقدم في السن من المشاركة في الانتخابات، فحرصت الحاجة أم خميس، أكبر معمرة في محافظة أسوان، والتي بلغت من الكبر عتيا ببلوغها ١١١ سنة، من الذهاب للجنتها الانتخابية في اليوم الأول من المرحلة الأولى، بالجولة الثانية من انتخابات النواب 2020.
ولاقت مشاركة الحاجة أم خميس في عملية التصويت، ترحيبُا من الحاضرين بمحيط اللجنة، وذلك بحسب بيان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
واعتبر الحاضرون باللجنة أن مشاركتها في الانتخابات تؤكد أن المرأة المصرية عنصر فعال في جميع الاستحقاقات.
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وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.
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