غلق لجان تصويت اليوم الأول لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 13 محافظة

أغلقت اللجان الانتخابية صناديق اقتراع تصويت اليوم الأول من المرحلة الأولى لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على والتي تستمر حتى غدًا الثلاثاء، 24 نوفمبر الجاري، 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن غرفة عمليات التنسيقية، بدأت متابعة اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الأولى، منذ الساعة 9 صباحا، في 13 محافظة من خلال 1400 متابع، موزعين على محافظات المرحلة الأولى التي، تجرى بها جولة الإعادة.

وأكدت التنسيقية أن متابعيها مروا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

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كما تفقدت النا1ئبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، سير العملية الانتخابية، في اليوم الأول من جولة الإعادة في محافظة سوهاج، برفقة النائبة رقية الهلالي، ومجموعة من شباب المحافظة بتفقد اللجان وسير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس نواب 2020.