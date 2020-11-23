فودافون تكشف عن خططها في 2021.. اعرف التفاصيل

كشف أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، عن خطط فودافون خلال عام 2021 المقبل لاسيما في ظل الظروف التى تشهدها البلاد نتيجة فيروس كورونا المنتشر.



خطط فودافون الجديدة

وأفاد في تصريحاته لوسائل الإعلام، أن فودافون تستهدف خلال الفترة المقبلة بالتركيز على دعم الحكومة المصرية في تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، وذلك من خلال تقديم حلول تكنولوجية، وتتركز استراتيجية الشركة على ثلاثة محاور أساسية وهي "تحقيق الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي".



وحصلت على 40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 من جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة 540 مليون دولار يدعم خططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين خدمات الصوت والإنترنت بشكل واضح.