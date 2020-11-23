15450 إصابة جديدة فى بريطانيا تسجل بكوفيد و206 حالة وفاة

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين 15450 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 40504 حالات، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.
وأظهرت البيانات الحكومية أيضا تسجيل 206 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الوفيات خلال سبعة أيام 3084 حالة، بزيادة قدرها ستة في المئة.
وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا.
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