15450 إصابة جديدة فى بريطانيا تسجل بكوفيد و206 حالة وفاة



سجلت بريطانيا اليوم الاثنين 15450 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 40504 حالات، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت البيانات الحكومية أيضا تسجيل 206 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الوفيات خلال سبعة أيام 3084 حالة، بزيادة قدرها ستة في المئة.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا.