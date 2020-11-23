وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة

أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات بالقرى النوبية، كان أولها قرية غرب سهيل، واستقبلهم أهالي النوبة استقبالا مهيبا، من داخل النيل بالأعلام المصرية والطقوس النوبية التراثية والفرق النوبية.

وخرج أهل القرية، وعلى رأسهم أكبر معمر بالقرية الحاج أنور بوده، والذي استهل كلامه بالقول: "رجعتونا لفرحة الشباب، آخر مرة استقبلنا بيها زوار بموكب في النيل زي ده كان من 20 سنة"، ومعه الحاج نصر الدين عبدالستار صاحب أشهر منزل نوبي بمحافظة أسوان.

ونظم قيادات وعائلات غرب سهيل، جلسة حوار للمشايخ والشباب والسيدات مع أعضاء التنسيقية، وقدم الحاج أنور بوده شرحا مبسطا لقرية الذهب وتاريخها العريق، وما تملكه القرية من خدمات عامة.

واستمع وفد التنسيقية لمشاكل أهل القرية ومن أهمها مشكلة الصرف الصحي والوحدة الصحية ومركز الشباب، كما تحدثوا أيضا عن سباق الهجن الذي يعد من أهم الأنشطة المفضلة لديهم.

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