مصادر لـ تحيا مصر: اجتماع بين البرلمان المصرى والليبي فى القاهرة خلال الأيام القادمة..وعبد العال يؤكد وقوف مصر بجانب الأشقاء بليبيا

علم موقع تحيا مصر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه دعوة رسمية لنظيره المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ومن يرغب من أعضاء المجلس لاجتماع تشاوري فى بيتهم الثاني مجلس النواب المصري، فى إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير واستكمالاً للقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي.

وتأتي دعوة رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال- التى تم قبولها من الجانب الليبي وسيتم تحديد موعد الاجتماع خلال الأيام المقبلة- فى ظل المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا والعمل علي إعادة الإلتئام بين جميع النواب فى أنحاء ليبيا، والتوافق علي عدد من الثوابت والمعايير التى يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال علي وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبًا خلف الأشقاء في ليبيا لتجاوز محنتهم الحالية، ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثه ينعم أهلها بالاستقرار والراخاء والإزدهار.

يشار إلي أن مجلس النواب الحالي كان ولايزال له دور كبير فى دعم القضية الليبية، ودعم موقف القيادة السياسية المصرية تجاه الأزمة الليبية علي كافة مراحلها ومستوياتها حيث دعم كامل للأشقاء في ليبيا ورفض كافة صور التدخل الأجنبي، حيث حضر رئيس مجلس النواب الليبي وخاطب العالم أجمع من أعلي منصة مجلس النواب المصري، وغيرها من العديد من الفعاليات واللقاءات البرلمانية الداعمة للقضية الليبية.