علم موقع تحيا مصر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه دعوة رسمية لنظيره المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ومن يرغب من أعضاء المجلس لاجتماع تشاوري فى بيتهم الثاني مجلس النواب المصري، فى إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير واستكمالاً للقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي.
وتأتي دعوة رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال- التى تم قبولها من الجانب الليبي وسيتم تحديد موعد الاجتماع خلال الأيام المقبلة- فى ظل المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا والعمل علي إعادة الإلتئام بين جميع النواب فى أنحاء ليبيا، والتوافق علي عدد من الثوابت والمعايير التى يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر لـ تحيا مصر: اجتماع بين البرلمان المصرى والليبي فى القاهرة خلال الأيام القادمة..وعبد العال يؤكد وقوف مصر بجانب الأشقاء بليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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