صور.. الأنبا يوليوس يترأس الاحتفال بعيد استشهاد القديس مارمينا العجائبى

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وآباء الكنيسة القمص رافائيل ثروت، والقس بيجول فهمى، والقس شاروبيم صموئيل، وعدد من الآباء الكهنة محبى الشهيد.

وعشية عيد استشهاد القديس العظيم مارمينا العجائبى، تم تطيب الرفات المقدس وسط حضور عدد كبير من محبى الشهيد.