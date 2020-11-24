موجز السوشيال.. ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر..طارق حامد يرد على إصابته بفيروس كورونا

نشر "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلامية بلقب بسيدة المطر أثناء استضافتها فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة : "الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا.

وأضافت: تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجة نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.

طارق حامد يرد على إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

رد طارق حامد لاعب نادى الزمالك على إشاعة إصابته بفيروس كورونا ونشر صورة عبر خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب طارق حامد "إشاعة سخيفة".

ونفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا، حول إصابة طارق حامد لاعب فريق الكرة بالنادي بفيروس الكورونا.

وأكد المصدر أن اللاعب سليم وأن نتيجة المسحة التي خضع لها سلبية هو وباقي لاعبي الفريق، باستثناء محمود حمدي الونش الذي تأكد إيجابية مسحته اليوم، ويخضع للعزل الصحي بالمنزل.

بعد تصدره المركز الأول على العالم .. هاشتاج التاسعة يا أهلى لتكريم الـ 74 يزلزل تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من جماهير النادى الأهلى هاشتاج التاسعة لتكريم الـ 74 لدعم الفريق قبل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وحصد المركز الأول عالميا، وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:

- ‏روح حارب عالبطولة بروح الأبطال العب برجولة موت عالكورة أفريقيا للكبار والأهلي أسطورة

‎#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏هيفضلوا ف قلوبنا هيفضلوا معانا ف كل بطولة وكل إحتفال حاربوا من اجلهم حاربوا لاجل الشباب اللي راح عشان خاطر الكيان هاتوها وفرحوهم وفرحونا ‎#التاسعه_لتكريم_ال74.

- ‏تاريخك سيبدأ من هنا من ستاد القاهرة يوم ٢٧ في حالة تحقيقك للبطولة التاسعة يا موسيمانى .

#التاسعه_لتكريم_ال74