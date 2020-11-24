انت الان تتابع تفاصيل خبر أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين ترتفع قليلاً والإجمالي يسجل 113381 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تحذيرات وتوقعات بارتفاع الإصابات خلال الثلاثة أشهر القادمة “ديسمبر ويناير وفبراير”، وتشديدات حكومية من رئيس الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، لعدم تزايد الأعداد، والدخول في سيناريو آخر كما حدث في دول أوروبية عديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 23 نوفمبر

كما أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى وجود سلالة جديدة من كورونا منتشرة في مصر، واصفاً إياها بالشراسة، مضيفاً أنها وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ولذا قررت الحكومة إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا.

ووفق التقرير اليومي للصحة، فقد أعلنت اليوم عن تسجيل 100 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم لـ 101981 حالة، مع تأكيد الصحة بشكل دائماً في جميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وفق آخر إحصاء للصحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 354 حالة إصابة جديدة، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم إلى 113381 حالة.

ووفق بيان الصحة فقد تم تسجيل 12 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6560 حالة.