عروض المصرية للاتصالات الجمعة الجديد.. جهز نفسك

ينشر تحيا مصر تفاصيل عروض المصرية للاتصالات التى تقدمها كل جمعة سواء بدقائق أو ميجاباتيس هدية على المكالمات وباقات النت من We ضمن عروض المصرية للاتصالات المستمرة على خطوط الهواتف الذكية.

وأعلنت المصرية للاتصالات WE عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "متفوتش عرض WE Friday مع وي..دلوقتي لما ترجع خطك القديم هتكسب مع وي 1000 وحدة هدية".

وأضافت "تقدر تستفيد بيهم مكالمات أو رسائل او ميجابيتس زي ما تحب".



شروط عرض الجمعة من We

• صلاحية استخدام الوحدات 5 أيام من تاريخ الشحن.

• العرض ساري على فئات الشحن 10 جنيه أو أكثر.

• الدقيقة لشبكة WE ( أرضي أو موبايل) أو الرسالة لكل الشبكات أو 1 ميجابايت = 1 وحدة.

• 1 دقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات.

• العرض متاح لكل عملاء الموبايل عند تشغيل خطوطهم الموقوفة