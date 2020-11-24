بالفيديو.. هيثم الحريرى: غدا هو يوم الحسم.. وسنحتفل بالفوز مع أهل الدائرة

قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، والمرشح عن الدائرة الرابعة التابعة لقسم شرطة محرم بك:" أتقدم لكل الذين ساندوني حتى هذه اللحظة فى الانتخابات، بكل الشكر والتقدير، سواء من الشباب أو كبار السن.

وتابع:" بكرة هو يوم الحسم، لأني متيقن أن أهالى الدائرة هايحسموا المعركة بكرة، بإذن الله".

وتوجه الحرير، بالشكر إلى السادة القضاة على المجهود الرائع، وتمنى أن تكون الانتخابات دائماً تحت إشراف القضاة، لأن ذلك يشعره بالأمان حسب وصفه.