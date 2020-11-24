بنك الإسكندرية يقدم خصومات على التسوق من سوق. كوم

قدم بنك الإسكندرية خصومات على التسوق من سوق. كوم ضمن عروض White Friday وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات ميزة من بنك الإسكندرية.
بنك الإسكندرية
ونشر بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "الكل كسبان مع بنك الإسكندرية وميزة وسوق.كوم ...اشتري ببطاقة ميزة في الجمعة البيضاء و احصل علي ١٥٪ كاشباك بحد أقصي ١٥٠جم".
عروض White Friday من سوق.كوم من بنك الإسكندرية
أكد بنك الإسكندرية إنه يمكن التقسيط من سوق.كوم لمدة ٦ أشهر بدون عائد عند الدفع ببطاقات بنك الإسكندرية الائتمانية، وتفاصيل العرض على النحو التالي:
• يمكن التقسيط عند تنفيذ عملية الشراء مباشرة من الموقع بدون الإتصال بالبنك.
• فترة التقسيط هي ٦ أشهر.
• عرض التقسيط بدون عائد ساري حتي يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
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