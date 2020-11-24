بنك CIB يوفر عروض على منتجات IKEA بالتقسيط بدون فوائد

أعلن بنك CIBعن عروض على منتجات IKEA بالتقسيط بدون فوائد وذلك عند استخدام بطاقات بنك CIB الإئتمانية، وتأتي ذلك ضمن عروض بنك CIB وتعاقده مع مجموعة من الشركات والمتاجر الإلكترونية والمحلات التجارية.
ونشر بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "لو نفسك تجدد فرش بيتك، مع CIB مش هتشغل بالك بالتكاليف! استخدم بطاقة CIB الائتمانية في الشراء من IKEA وقسَّط مشترياتك على 3، 6 أو 12 شهر بدون فوائد".
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