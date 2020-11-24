شاهد .. نادر سعد : عودة البناء خلال أيام .. وجهات عدة ستراقب إصدار التراخيص

جدة - نرمين السيد - وقال نادر سعد خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها سيتم السماح باستئنناف حركة البناء فيما يخص إصدار تراخيص جديدة.

وأضاف: "بشأن التراخيص التى صدرت من قبل، فإنه سيتم مراجعتها والتأكد من مطابقتها لصحيح القانون، والبتالى السماح لحاملها باستئناف البناء، ونستهدف أن يكون ذلك الأول من ديسمبر المقبل".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاشتراطات الجديدة تضمن قدرًا كبيرًا جدا من الحوكمة، كما أن عملية إصدار التراخيص سيتم مراقبتها ومراجعتها من قبل جهات مختلفة، بل وسيكون هناك رقابة على التطبيق أيضًا.