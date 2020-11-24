شاهد .. عمرو أديب عن لقاح أكسفورد : أرخص من لقاح الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على "إم ى سى مصر"، إنه بالرغم من أن فاعلية لقاح أكسفورد أقل منها فى لقاحى "فايزر"، و"موديرنا"، إلا أن به أكثر من ميزة تفضله عنهما.

وأوضح أن لقاحى "فايزر"، و"موديرنا" أسعارهما تتراوح بين 20 و50 دولارا، فيما يبلغ سعر "أسترازينيكا" أربعة دولارات فقط، أى أنه أرخص من لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتابع: "يتميز لقاح أسترازينيكا أيضًا بأن 70 بالمئة من فاعليته تكمن فى الجرعة الأولى، فيما يجب أخذ جرعتين كاملتين من أى لقاح آخر حتى يتحصن الجسم ضد كورونا".

واستكمل: "يتم حفظه فى الثلاجة العادية ومصمم بطريقة غير معقدة ومواد متاحة، وهو ما يميزه عن اللقاحات الأخرى إذ يجب حفظها فى درجة حرارة معينة تحت الصفر".

وواصل: "فى يناير المقبل سيكون بمقدور كثير من البشر الحصول على لقاحات، ومصر تمتلك 6 من أصل 13 لقاحا جاهزين للاستخدام".