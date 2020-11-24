فيديو .. مسؤولة بالصحة العالمية تحذر من جائحة بكتيرية أشرس من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة مها طلعت، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن المضادات الحيوية تعالج البكتيريا فقط، ولا تؤثر بالمرة على الإنلفونزا الموسمية والأمراض الفيروسية بشكل عام.

وأكدت أن كثرة استخدام المضادات الحيوية دون وعى أو نصائح طبية يسبب تغير البكتيريا الضارة وتحورها وهو ما يعطيها القدرة على مقاومة جميع أنواع المضادات الحيوية فيما بعد، وبالتالى يصعب ذلك مهمة إيجاد علاج لأى مرض بكتيرى يواجه الإنسان.

وأضافت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، أن بعض الدول تستخدم أنواعا من المضادات الحيوية فى الدواجن دون رقابة، بغرض زيادة وزنها، مما يشكل خطرا أكبر لأن البكتيريا موجودة أيضًا لدى الحيوانات ومن السهل انتقالها للإنسان، مشيرة إلى أن الجائحة القادمة ستكون بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.