نفت مصادر حكومية صحة المنشور المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.
واكدت المصادر، ان المنشور المتداول "مزوَّر"، ولم يصدر قرار من الدكتور مصطفي مدبولي بهذا الشأن، مشيرة الى أن الدراسة لم تعلق بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كما زعم المنشور المتداول .
ونفت المصادر ايضا ما جاء بالمنشور حول استكمال الدراسة بنظام "التعليم عن بعد" خلال فترة التعليق، كما نفي إعطاء جميع العاملين بالدولة إجازة ٣ أيّام تبدا من يوم ٢٨ نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر حكومية تكشف حقيقة قرار رئيس الوزراء تعليق الدراسة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.