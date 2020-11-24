مصادر حكومية تكشف حقيقة قرار رئيس الوزراء تعليق الدراسة بسبب كورونا

نفت مصادر حكومية صحة المنشور المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكدت المصادر، ان المنشور المتداول "مزوَّر"، ولم يصدر قرار من الدكتور مصطفي مدبولي بهذا الشأن، مشيرة الى أن الدراسة لم تعلق بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كما زعم المنشور المتداول .

ونفت المصادر ايضا ما جاء بالمنشور حول استكمال الدراسة بنظام "التعليم عن بعد" خلال فترة التعليق، كما نفي إعطاء جميع العاملين بالدولة إجازة ٣ أيّام تبدا من يوم ٢٨ نوفمبر المقبل.