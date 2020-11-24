نقيب قراء القرآن الكريم يرحب بالمطرب بهاء سلطان بالنقابة بشروط

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، إن بهاء سلطان إذا كان سيغنى أغان ليست مبتذله فمن الممكن انضمامه إلى النقابة، شرط أن تتوفر فيه شروط: حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك.





أضاف "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: إذا غنى بهاء سلطان حال انضمامه لنقابة قراء القرآن فى حفلات مبتذلة فستوجه انتقادات كبيرة إلى النقابة. وأوضح الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، أن قراءة القرآن تختلف كثيرا عن الابتهالات. وانتشر مقطع صوتى للمطرب بهاء سلطان، الساعات الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يتلو خلاله القرآن الكريم.

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