عاكف مغربي: بنك مصر سبَّاق في تجربة الـ شات بوت.. وقدمنا قروضا بـ مليار جنيه خلال 5 أيام دون زيارة الفروع

اكد عاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك من أوائل البنوك إطلاقًا لخاصية "الشات بوت" (الرد الآلي على استفسار العملاء) لتقديم الخدمات المصرفية والرد على أسئلة العملاء، وتلقي طلبات الحصول على قروض

واوضح خلال فعاليات فعاليات مؤتمر بافيكس للدفع الإلكتروني بمعرض القاهرة للتكنولوجيا أن البنك ضخ قروض بقيمة مليار جنيه خلال 5 أيام فقط دون زيارة الفرع نهائيًا.

وأضاف عاكف، أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت البنكي سيتم إطلاقها خلال يناير المقبل، موضحًا أن البنك لديه استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات المصرفية وميكنة المعاملات البنكية تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزي.

يذكر ان البنك شارك في المعرض عبر جناح رقمي علي أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينًا بفريق عمل مدرب على أعلي مستوى وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها؛محفظة بنك مصرBM Wallet،وخدمة الإنترنت والموبايل البنكيBM Online.

ومن الجدير بالذكر أن البنك يخطط لطرح الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وذلك بتقديم أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية والتي تتيح تجربة أفضل للعملاء، وبنية تحتية لتعزيز أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التطور الحالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانًا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع في تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 3000 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، الخ.

وقد قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك في مصر يطلق خدمةWhatsApp for business ، وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمات التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء بما ينعكس على سرعة ومرونة الخدمة المقدمة للارتقاء بكفاءتها وسرعتها.