ذكرى رحيل أول من سجل المصحف المعلم.. الحصرى المنفرد بإذاعة القرآن 10 أعوام

جدة - نرمين السيد - كان الشيخ الجليل الراحل، أول من سجل القرآن برواية حفص عن عاصم عام 1961م، وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفردا قرابة عشر سنوات.

كما كان أول من سجل القرآن برواية ورش عن نافع 1964م، وأول من سجل القرآن برواية قالون ورواية الدورى عن أبى عمرو البصرى عام 1968م.

وخلال 1960م، أصبح أول من ابتعث لزيارة المسلمين فى الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم فى المؤتمر الإسلامى الأول بالهند، بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو.

وفى 1961م، عين بقرار جمهورى شيخا لعموم المقارئ المصرية، كما كان أول من سجل المصحف المرتل فى أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم.

وعين نائبا لرئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف، فى 1962م، ثم رئيسا لها بعد ذلك.

تقول ياسمين الحصرى، ابنة الشيخ الراحل، خلال استضافتها ببرنامج "من مصر" مع الإعلامين عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع على فضائية cbc، الإثنين: "ورثنا عنه حب قراءة القرآن ونبينا محمد والإحسان للفقراء والبر بين الناس وحسن معاملة اليتيم".

وعن سبب تسمية والدها بالحصرى، قالت إن "الشيخ محمود خليل، لقب بالحصرى لأن والده السيد خليل كان إذا وجد مصلى أسرع إليه وفرشه بالحصير كصدقة جارية، وأنه فى يوم من الأيام رأى رؤية أن عموده الفقرى يتشكل ويتدلى منه عنقودا من العنب والناس تأتى جماعات من كل فج عميق يأكلون من هذا العنقود ولا ينقص منه شيئًا، وفسره أحد الشيوخ بأن يلحق ابنه محمود بالأزهر الشريف لأنه سيكون له شأن كبير".

وتابعت ياسمين الحصرى: "والدى له الفضل الأول فى توجيهى الحالى فهو الذى غرس فينا بذرة الخير حيث كان القدوة لنا ومثالا للعطاء والحنان، ولم يرد طلب أحد فى يوم من الأيام حتى لو كان طلبا مستعصيا فهو الذى عودنا على أن نترك الباب مفتوحا دائما أمام أى سائل أو محروم وأن نحسن الظن دائما بالآخرين وهو لا يغيب عن بالى أبدا فى أى لحظة، وهو رحمه الله كان يطلقون عليه لقب المعلم وبعض المشايخ كانوا يسمونه أبو الميزان لشدة عدله".

الشيخ محمود خليل الحصرى من مواليد قرية شبرا النملة، طنطا، محافظة الغربية، 17 سبتمبر 1917م، وله العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة، كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التى ولد فيها وأجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر، قبل أن يتوجه إلى الأزهر وينال شهاداته فى "علم القراءات" وتفرغه لدراسة علوم القرآن.