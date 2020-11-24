حالة الطقس اليوم الثلاثاء لطيف نهارا وبارد ليلا على العاصمة (بالدرجات)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسًا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، باردًا على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جمهورية مصر العربية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 25
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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 22
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22
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