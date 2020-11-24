أزمة محمد رمضان في عيون الصحف الإسرائيلية

تداولت عدد من الصحف الاسرائيلية أزمة المطرب الشعبي محمد رمضان، التي نشأت مع ظهور صورة له مع مستوطنين اسرائيليين، ومن ثم تم إيقافه عن التمثيل وإحالته للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية.

تعرض محمد رمضان لعاصفة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخذت تشتد كل يوم أكثر فأكثر، على الرغم من دفاعه عن نفسه وتبريره بعدم معرفته عمير آدم إلا أنه دون جدوى.

استنكرت إحدى الصحف، تصريحات محمد رمضان بعدم معرفته بعمير آدم وعلى الرغم من أنه التقط صورا مع مستوطنين اسرائيليين آخرين أقسم رمضان أنه لا يعرف هويتهم.

قررت نقابة المهن التمثيلية وقف الفنان محمد رمضان حتى عودته من السفر والتحقيق معه أزمته الأخيرة، وتداول صورا له خلال حفل دبي وهو يحتضن مغني إسرائيلي شهير، برفقة عددا من الإسرائيليين.

جاء ذك خلال عقد النقابة اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، لاتخاذ القرارات الحاسمة بعدما أثار محمد رمضان جدلا، وتعرضه لهجوما حادا من الجمهور المصري والعربي، ولا سيما الوسط الفني أيضا، حتى بعد نشره "بوست" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" يبرر خلاله الواقعة، موضحا أنه لا يسأل شخصا عن اسمه وجنسيته ولونه أو دينه.

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، أمس الأحد، بيان صحفي بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان مع الإسرائيليين، وذكرت في البيان: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".