فوائد البنك الأهلي المصري على الوادئع.. والحدود الدنيا لفتحها

ينشر تحيا مصر فوائد البنك الأهلي المصري على الوادئع بعد خفض البنك المركزي المصري للفوائد إلا أن فوائد البنك الأهلي المصري على الوادئع ظلت كما هي، لذلك نوضحها بناءً على تساؤلات عملاء البنك الأهلي بالإضافة إلى الحدود الدنيا لفتحها.
فوائد البنك الأهلي المصري على الوادئع
إليكم فوائد البنك الأهلي المصري على الوادئع على النحو التالي:
- لأجل من أسبوع إلى أسبوعين: سعر الفائدة 2.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.
- لأجل من أسبوعين لأقل من شهر: سعر الفائدة 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.
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- لأجل من شهر لأقل من شهرين: سعر الفائدة 4.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.
- لأجل من شهرين لأقل من 3 أشهر: سعر الفائدة 4.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.
- لأجل من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: سعر الفائدة 3.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.
- لأجل من 6 أشهر لأقل من عام: سعر الفائدة 3.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.
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