كيف تستخدم عسل النحل للعناية بالبشرة والشعر

يعد عسل النحل من أهم العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحوي على مضادات القوية للبكتيريا وهي عنصر أساسي في العديد من مستحضرات التجميل.

أكد خبير الصحة ساكارا لايف، أن العسل الخام يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات أكثر من العسل العادي، حيث يحوي فيتامينات B و C والأحماض الأمينية وأطنان من الإنزيمات الحية التي تتحد مع مضادات الأكسدة لتهدئة البشرة وتعزيزها.

وأشار، إلى أنه يمكن الإستعانة بقناع العسل للحصول على أقصى استفادة منه، وذلك عن طريق وضع ملعقة صغيرة أو نحو ذلك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة، يمكنك أيضًا إضافة زيوت مختلفة أو ماء مفلتر إذا كنت تريد تخفيفه.

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وأوضح خبير الصحة، أن العسل يستخدم كعلاج موضعي للبقع وندبات حب الشباب لتتلاشى أسرع، فضلًا عن استخدامه لترطيب البشرة والشعر.