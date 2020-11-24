الإسماعيلي يستعد للقاء طلائع الجيش اليوم

يستعد فريق الإسماعيلي لمباراته مع طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح مسابقة الدورى بنسختها الجديدة، واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية حيث حرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على منح تعليمات خاصة لثلاثى الوسط مدحت فقوسة ومحمود دونجا ونادر رمضان.

وتم تخصيص تدريبات خاصة لحراس المرمى على الركلات الثابتة تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط إصرار من اللاعبين على اثبات جدراتهم مع الفريق، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

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وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق