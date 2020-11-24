بعدما فشل فى إنقاص وزنه رياضيا.. صفقة الدراويش الجديدة تلجأ إلى عملية شفط دهون

أجرى الجزائري رضوان الشريفي لاعب فريق الإسماعيلي الجديد، عملية شفط للدهون المتراكمة في بعض مناطق من جسده خاصة أن البرنامج التأهيلي الذي وضع للاعب فشل في إنقاص وزنه.
ونصح بعض الأطباء المقربين من اللاعب بإجراء هذه العملية لإنقاص وزنه الزائد، خاصة أنه يعاني من دهون سطحية مما يسهل شفطها باستخدام بعض التقنيات الحديثة، قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم ١١ ديسمبر المقبل.
يذكر أن شريفي أحد 5 صفقات مدوية قام بها مجلس إدارة الإسماعيلي بالميركاتو الحالي، لتدعيم صفوفه وفقا لطلبات المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو لكي يقدم صورة مغايرة تمامًا للدراويش بالموسم الجديد، والفوز بالبطولات وأولها في البطولة العربية التي يفصله عن النهائي مباراة العودة أمام الرجاء المغربي بنصف النهائي وكان فائزًا بهدف نظيف في الذهاب.
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