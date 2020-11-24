اليوم.. طرح أغنية هاني شاكر وأحمد سعد الجديدة

يطرح كلًا من أمير الغناء العربي هانى شاكر وأحمد سعد الديو الغنائي الجديد الخاص بهما والذي يحمل اسم "يا بخته"، اليوم الثلاثاء عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية.

وقام أمير الأغنية العربية هاني شاكر وأحمد سعد بتصوير "فوتو سيشن" دعائي للعمل مع المصور شريف قمر، كدعاية للفيديو كليب الجديد "يا بخته" الذى يجمعهما سويًا لأول مرة.

وكانت شركة مزيكا المنتجة للفيديو كليب قد طرحت مؤخرا البرومو الخاص بالأغنية منذ أيام ولاقى نجاحًا هائلًا، حيث ينتظر العديد من الجمهور هذا العمل المختلف.

اقرأ أيضًا..لأول مرة..دويتو جديد لهاني شاكر وأحمد سعد



الجدير بالذكر، أن أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى وإشراف تامر عبد المنعم.

