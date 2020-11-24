اليوم..بايدن يشكل أول تعيينات إدارته

يستعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لاعلان أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين أمس.

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن: "سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل"، من دون أن يحدد الحقائب المعنية.

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كان قد، خرج الرئيس الامريكي السابق ليشكك في نتائج الانتخابات الامريكية أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الفوز كان محسومًا له لولا الأصوات غير القانونية التي تمت حينها.

