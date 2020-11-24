طقس اليوم الثلاثاء: لطيف نهارا.. وأمطار غزيرة على بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد.

ووفقًا لخبراء الأرصاد، تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد، فيما تتعرض بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) لأمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا).

أما (الإسكندرية - السلوم - رشيد - بلطيم) فتشهد أمطارًا متوسطة، وتسقط أخرى متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الضبعة - مطروح - سيدى عبد الرحمن).

وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 23 15

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 22 11

بورسعيد 23 16

دمياط 23 16

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 25 15

نخل 22 08

نويبع 26 18

طابا 25 16

كاترين 21 06

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 18

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر 27 12

أسوان 28 14

إدفو 28 14

أبو سمبل 27 13

الوادى الجديد 26 10

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 25 17