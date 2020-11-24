حدث ليلًا.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا.. البنتاجون تعلن موقفها من التعامل مع إدارة بايدن

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نفت مصادر حكومية صحة المنشور المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الثلاثاء، العمل فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ لتوفير كافة الخدمات والدعم لما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة.

كشفت أجهزة الأمنية بالقليوبية غموض واقعة غياب فتاتين عن قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تبين أن إحداهما قررت الهروب لحبيبها بمحافظة الدقهلية واصطحبت الأخرى معها حيث تمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية من استعادتهما وتسليمهما لأسرتيهما والتعهد بحسن رعايتهما.

كشف عملاق البحث الأشهر فى العالم جوجل عن إضافة خاصية جديدة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد المملوك لها، وهي تشفير من من طرف إلي طرف end-to-end encryption لتطبيق المراسلة الخاص بها، وبالتالى يتم تشفير الرسائل تمامًا و حمايتها لدرجة أن جوجل نفسها أو أي جهات أخري لن تتمكن من قراءتها.

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سماحِهِ لإدارة الخدمات العامة الأمريكية بالعمل مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن؛ ليس بالأمر الذي يعني تنازله عن قضاياه ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمالة غير المنتظمة تمثل "قنبلة موقوتة" منذ سنوات طويلة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بهذه الفئة من خلال تخصيص مظلة تأمينية لهم وهو ما أعلن عنه وزير القوى العاملة، بتدشين هذه المنظومة في أوائل عام 2021.

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه لقاءات مع عدد من رؤساء البلديات من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين، في منصب نائب رئيس الشئون التشريعية في فريقه.

نشر الجيش الأمريكي، لأول مرة، لقطات للطائرة المقاتلة "اف 35" وهي تلقي بقنابل نووية خاملة بسرعات تزيد عن سرعة الصوت، في اختبار لأسلحة نووية محظورة منذ معاهدة 1996.