اللجان الانتخابية تفتح أبوابها فى ثان أيام جولة إعادة المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - وتعزز وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية، اليوم الثلاثاء ثان أيام الانتخابات، لتأمين جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، إذ اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

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