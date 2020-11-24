شاهد.. أحمد كريمة متهكما على البشعة : لا داعى للتحريات الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ أحمد كريمة خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن التوارث ليس مبررا لممارسة مثل هذه العادات، مستشهدًا بقول الله تعالى، عن رد المشركين حين كان يدعوهم النبى محمد إلى الإيمان بالله: "بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون".

وأشار إلى أن النبى عليه الصلاة والسلام، نهى عن القيام بمثل تلك الطقوس لأنه إيذاء للناس، وقال متهكمًا: إذا كانت البشعة تكشف الصادق من الكاذب فهذا يعنى إلغاء التحريات الأمنية الشرطية والبحث الجنائى.

وأوضح أن أحد المروجين لما يسمى بالبشعة ادعى أنها مثل جهاز كشف الكذب لدى الأجهزة الأمنية، أن أبطال مصر أحمد الهوان "جمعة الشوان"، ورفعت الجمال "رأفت الهجان" تمكنوا من خداع أجهزة كشف الكذب لدى المخابرات الإسرائيلية.